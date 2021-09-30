Manavgat’ta ormanı yakan çocuklar için istenen ceza belli oldu!

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve 24 kişinin müşteki olarak gösterildiği iddianamede, "yangının çıktığı saatte yangın mahallinden küçük bir çocuğun kaçtığı" yönünde bilgi elde edildiği aktarıldı.

İddianamede, çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu M.A.T'nin olay yerine giderken sol elini cebinde bir şey saklıyor şekilde sabit tuttuğu, daha sonraki olay yerinden dönüş görüntüsünde ise iki kolunu sallayarak gittiğinin tespit edildiği vurgulandı.

M.A.T'nin savcılık ifadesinde, yangının başlangıç noktası olan Sarılar ve Kavaklı mahalleleri sınırında bulunan ormanlık alanı kendisinin yaktığını itiraf ettiği anlatılan iddianamede, sanığın bu konuda kendisini C.Y'nin yönlendirdiği iddiasında bulunduğu kaydedildi.