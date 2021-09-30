SABAH.COM.TR-ÖZEL Kafkaslar’da tansiyon yükseliyor! Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ: İran’ın en büyük korkusu bu!

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardından Kafkaslar'da yeni bir denge ortaya çıktı. Ermenistan tacizlerini zaman zaman sürdürse de, ekonomik iş birliği tekliflerine sıcak yaklaştığını bildiren açıklamalar yapıyor.

Bölgede önceki yıllara nazaran büyük bir istikrar görüntüsü oluşurken, İran'dan gerilimi artırmaya yönelik hamleler peş peşe gelmeye başladı. İran'ın Ermenistan'a TIR'lar dolusu silah yardımı yaptığına dair görüntüler ve haberler servis edilirken, Azerbaycan sınırına 100 metre mesafede helikopterler ve uçaklar da uçuruldu.

Tatbikatlarının sayısını artıran İran, sınırına askeri yığınak da yapmaya başladı. Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan'ın ortak tatbikatlarından rahatsız olan İran, doğrudan Azerbaycan'ı tehdit eden açıklamalar da yapıyor. Ayetullah Hamaney'in Erdebil temsilcisi Seyyid Hasan Amili, Azerbaycan'ı kastederek "Aslanın kuyruğu ile oynama" ifadelerini kullandı.

Bölgede tansiyonun yükselmesi ile gözler İran-Azerbaycan sınırına çevrildi. Peki, İran tatbikatlar, tehditler ve Ermenistan'a silah yardımı ile neyi amaçlıyor? İran'ın bunları yapmasının sebebi ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Başbuğ, "İran'ın buradan alması gereken bir mesaj var. Türkiye, doğrudan Azerbaycan'ın yanında yer alır." dedi.