Yeni anayasada flaş gelişme: Yılbaşından önce geliyor...

Önerilerden biri de Kabinenin tümünün ya da Milli Savunma, Adalet, İçişleri, Dışişleri bakanlarının güvenoyu almaları. Meclis'in denetim yetkisinin güçlendirilmesi için gensoru uygulamasının geri getirilmesi de öneriler arasında. Bu kapsamda bakanlar için belli sayıları bulmak koşulu ile gensoru önergesi verilebilecek. Daha öncede olduğu gibi belli sayıya ulaşılıp önerge kabul edilirse ilgili bakan düşmüş olacak.