Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Başkan Erdoğan daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İki lider Genel Kurul'daki oturumun ardından bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşmasının ardından gerçekleşen görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP DA EŞLİK ETTİ
İki lidere AK Parti kurmayları ve MHP'li vekillerle birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.
Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Video
İşte görüşmeden gelen ilk kare!