Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

TBMM BAŞKANI ŞENTOP DA EŞLİK ETTİ

İki lidere AK Parti kurmayları ve MHP'li vekillerle birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.

Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Video

İşte görüşmeden gelen ilk kare!