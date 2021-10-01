Video Haber Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Video

01.10.2021 | 16:38

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İki lider Genel Kurul'daki oturumun ardından bir araya geldi.

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