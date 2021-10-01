SON DAKİKA: Gara ve Pençe Şimşek bölgesinde operasyon! 4 PKK’lı etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı terör örgütüne iki bölgede vurulan darbelerle 4 teröristin etksiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, bu görüntülerle açıkladı "Toplam 4 PKK'lı etkisiz" | Video

MSB açıklamasında "Terör örgütü PKK'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." bilgisi verildi.