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Giriş Tarihi: 1.10.2021 16:49 Son Güncelleme: 1.10.2021 17:00

SON DAKİKA: Gara ve Pençe Şimşek bölgesinde operasyon! 4 PKK'lı etkisiz

SON DAKİKA: Gara ve Pençe Şimşek bölgesinde operasyon! 4 PKK’lı etkisiz

Son dakika açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı terör örgütüne iki bölgede vurulan darbelerle 4 teröristin etksiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, bu görüntülerle açıkladı "Toplam 4 PKK'lı etkisiz" | Video

MSB açıklamasında "Terör örgütü PKK'yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." bilgisi verildi.

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SON DAKİKA: Gara ve Pençe Şimşek bölgesinde operasyon! 4 PKK'lı etkisiz
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