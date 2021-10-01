Video Haber MSB, bu görüntülerle açıkladı "Toplam 4 PKK'lı etkisiz" | Video
MSB, bu görüntülerle açıkladı

MSB, bu görüntülerle açıkladı "Toplam 4 PKK'lı etkisiz" | Video

01.10.2021 | 16:52

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi."

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