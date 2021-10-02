Mavi Vatan için hayata geçirilmişti! Kritik projenin notları casustan çıktı!

STRATEJİ NOTLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

AKTEM çalışanı Emre Özlük'ün cep telefonundaki notlarda, tedarik için strateji notları olduğu tespit edildi. Notta, Özlük'ün TSK'nın kuvvet komutanlıklarının envanterinde bulunan veya envantere girecek olan hava, kara veya deniz muharebe araçlarına takılan donanım veya bu donanımların konfigürasyonlarında bulunması gereken cihaz veya cihazların imalatında kullanılacak olan ara ürünlere dair malzemelerin tedariki konusunda, yurt dışı tedarik firmaları ile bağlantılı olduğu anlaşılan AKTEM'in, ihalelere teklif vermeden önce AKTEM adına girişimlerde bulunduğu belirlendi.

Özlük, Meltem-3 projesi için firmalarının tedarikçi olarak hazırlıklı olmak adına sanık Emekli Albay Faruk Baytürk ile irtibata geçilmesi gerektiğini ifade etti.