Bakan Kasapoğlu: Yeni yurtlar devreye giriyor! 110 bin yatak kapasitesi daha geliyor

CHP VE KILIÇDAROĞLU HESAP BİLMİYOR



Onlar maalesef her zamanki gibi kendilerine bu anlamda bir alan açmak istiyorlar. Nasıl bir alan? Gençleri bu anlamda gerçek olmayan bir takım yaklaşımlarla bir unsur olarak ortaya koyup, var olmayan konuları sanki çok ciddi bir krizmiş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Her şeyden önce, hesap sorunları var. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'deki öğrenci sayısını 8 milyon var. Bir yılda yatak kapasitesi sorunu çözeriz diyor. Halbuki bizim bu yılki yurt talebimiz 2 yıllık talep olduğu için 624 bin... 8 milyon elbette öğrenci var, ama o öğrencinin 3 milyon 800 bini örgün öğretim öğrencisi... 2 milyon 200 bin öğrenci kendi memleketinde okuyor, üniversiteyi. Tüm bu faktörleri değerlendirdiğimizde yıllık ortalama üniversiteye başlayan öğrencilerin 300 ila 350 bini yurt talebinde bulunuyor. Biz şuan bugün itibariyle 450 bin öğrencinin yerleştirmesini yaptık. Pazartesi 430 bindi. Daha önce biz 2020 yılında başvuru almadığımız için 2020 ve 2021'in başvurusunu almış olduk. İki yılın başvurusu olmasına rağmen hamdolsun bakanlık olarak yerleştirme oranımız bu tarihe göre en yüksek durumda.. Türkiye hakikaten yurt kapasitesi açısından dünyanın en büyük yurt kapasitesine sahip. Milyondan fazla yatağa sahip devletiyle, özeliyle yurt kapasitesi var.



YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ



Bizim, bu süreçte amacımız yurtlarımıza başvuran her öğrencimizin talebini karşılamak. Bu sürecin yönetiminde yerel yönetimlerimiz, valiliklerimiz ve belediyelerimizle işbirliklerimiz var, var olmaya da devam edecek. Bu süreci valiliklerimiz tüm illerde büyük bir ihtimamla, bizim eşgüdümümüzle takip ediyorlar. Yurtlarımızın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız ve her gün devreye giren yeni yataklarımızla bu konuyu her zamankinden daha yüksek yerleştirme oranıyla neticelendireceğiz.