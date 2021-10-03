Bakan Varank’ın bu paylaşımı hem güldürdü hem mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." diyerek danışmanları ve bakanlarla birlikte basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte basketbol sahasına giderken ki görüntülerini sosyal medya hesabından anları "omuz omuza mücadele" etiketiyle paylaştı.

KİMİ FORMA İSTEDİ, KİMİ MONT

Bakan Varank'ın bu paylaşımına kısa bir sürede yüzlerce yorum geldi. Halit Emen isimli takipçisinin "Mustafa abi reisin ve sizin formaya talibim" mesajını karşılıksız bırakmayan Bakan Varank, emen, "Adresi DM'den yolla" mesajıyla yanıt verdi. Bu sıcak mesaj yüzlerce beğeni alırken, bu incelik karşısında birçok takipçi Varank'ı istek yağmuruna tuttu.

BAYRAKTAR'IN TİHA'SINI İSTEDİ

Bir kullanıcının "Mustafa abi siz çok iyi bir insansınız, bana da 2. el bir TİHA. Göndermenize gerek yok. Siz onaylayın ben kamyonu ayarlarım." mesajı ise takipçilerini güldürdü.

İşte birbirinden ilginç tebessüm ettiren o istekler: