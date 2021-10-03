Kürt sorunu böyle çözüldü

AK Parti
, 2002'de "Kürt sorunu
" demek bir yana "Kürt" sözcüğünün bile kullanılmadığı bir dönemde iktidara geldi. AK Parti, 20 yıllık iktidarında sorunun çözümü için "asla yapılamaz" denilen devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleştirdi.
OHAL KALDIRILDI:
Kürt sorunu konusunda attığı ilk adım Doğu
ve Güneydoğu Anadolu
illerinin kapsamayan OHAL uygulamasını kaldırmak oldu. -Seçimlerde Kürtçe propaganda yapılmasının önü açıldı.
KÜRTÇE KURSLAR AÇILDI:
Kürtçe kültürel etkinliklere izin verilirken kurslar da açıldı. Üniversitelerde bölümler kuruldu.
MAHKEMEDE SERBEST OLDU:
Cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapılmasına için yapılmasına izin verilirken mahkemelerde Kürtçe tercümanlar görev yapmaya başladı.
-Belediyeler, hastaneler gibi kamu kurumlarında Kürtçe bilen insanlar istihdam edilerek Türkçe bilmeyen vatandaşların bu hizmetlerden rahatça yararlanmaları sağlandı.
KÜRTÇE YER İSİMLERİ:
Bunlardan biri de Kürtçe köy ve şehir isimlerinin tekrar kullanılmasının önünün açılması oldu.
KÜRTÇE TELEVİZYON: TRT
'nin "TRT Şeş
" adında Kürtçe yayın yapan bir televizyon kanalı açıldı.
DAĞLARDA PİKNİK:
Yıllar sonra insanlar dağlara çıkıp, piknik yapabildi, akşamları şehirlerinin sokaklarında aileleri ile özgürce dolaşabilme olanağına kavuştu.
YATIRIMLAR İLE BÖLGENİN ŞEHRESİ DEĞİŞTİRİLDİ:
Tüm bölgeye havaalanları, yollar, barajlar yapılırken şehirlerin de çehresi değişti. İstihdam olanakları arttırıldı.