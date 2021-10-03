Müjdat Gezen'den Uğur Dündar'ın programında skandal sözler! "Yarın öyle bir şey olacak ki..."

"BUGÜN YARIN ÖYLE BİR ŞEY OLACAK Kİ..."

Program sırasında hükümetle ilgili konuşan Müjdat Gezen "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. 'Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.