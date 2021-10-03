Müjdat Gezen'den milli iradeye hakaret! Seçilmiş hükümeti, işgalcilere benzetti | Video
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Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programında AK Parti’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanan oyuncu Müjdat Gezen, “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” dedi. Gezen, seçilmiş hükümeti işgalci kuvvetlere benzeterek "Geldikleri gibi giderler" dedi.