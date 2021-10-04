AK Partili Radiye Sezer Katırcıoğlu’ndan Lütfü Türkkan’a tepki: Nerede bu 36 milyon dolar?

"NEREDE BU 36 MİLYON DOLAR?"

Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın devlet bankalarından aldığı 36 milyon dolar krediyi geri ödemediği iddiasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Fabrikası kaçak arazi üzerine kurulu Lütfi Türkkan, yatırım yapacağım diye kamu bankalarından çektiği 319 milyon lirayı buharlaştırdı. İyi ki iktidarda değiller. Türkkan, kamu bankalarından aldığı 36 milyon dolar krediyi, yok etti ve geri ödemedi. Öder gibi yaptı, ülke ülke yüzdürdü. Tam 36 milyon dolar. Yani bugünkü kurla 319 milyon 50 bin Türk Lirası. Diktatörlükle suçladığınız, neredeyse her gün başka bir iftirayla karalamaya çalıştığınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu bankasından 36 milyon dolar kredi çekiyor ve ödemiyorsunuz. Buradan bir soru da biz soralım, bu 36 milyon dolar, yani 319 milyon 50 bin Türk Lirası Ukrayna'da mı Tacikistan'da mı Makedonya'da mı? Tekrar tekrar soruyoruz. Nerede bu 36 milyon dolar? Başka bir soru, 319 milyon lirayla kaç öğrenci yurdu yapılır, kaç yangın söndürme uçağı alınır, kaç esnafımıza kredi verilir, kaç genç işsize iş bulunur? Türkkan, sessiz. İstediği kadar ölü taklidi yapsın, aziz milletimin o parası alınacak. Ya yük olma ya da istifa et. Milletimiz adına bunun da hesabını sormak bizlerin boynunun borcudur. 'Rant' bunların göbek adıdır. İftira atarak bundan kurtulamazlar. Milletimizi kandıramazlar."