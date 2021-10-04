İşte İstanbul Polisi’nin yeni kalesi! Tek merkez tek harekât

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, yeni çağın gereğine uygun olarak yepyeni modern merkezine taşınmaya hazırlanıyor. SABAH'ın ulaştığı proje görsellerine göre, Hasdal'da 282 bin metrekarelik bir alan üzerine inşaatına başlanacak olan yeni merkezde kapalı poligon, açık ve kapalı spor salonları, havuzlar, cami, polis müzesi, brifing binası, havuz ve kreş de olacak.
İstanbul Emniyeti'nin Hasdal'a taşınmasıyla birlikte; Asayiş, Terör, Narkotik, Organize, Kaçakçılık, Bomba İmha, Siber Suçlar gibi başta olmak üzere bütün operasyonel birimler aynı yerleşkede görev yapacak. Yeni yerleşkenin 60 bin metrekarelik alanına otopark yapılacak. İşte perspektif çizimler ve bilgilerle hazırlanan o proje... SABAH, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yakın bir sürede inşaatına başlanacak olan Hasdal Yerleşkesi'nin projesine ve çizimlerine ulaştı. Perspektif çizimler ve bilgilerle hazırlanan o projenin detayları da ortaya çıktı.
Hasdal'da bulunan Orgeneral Ragıp Uluğbay Kışlası'nın 282 bin 299 metrekarelik kısmı üzerine toplam 225 bin 752 metrekarelik inşaat alanına inşa edilmesi hedeflenen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Hasdal'da yapılacak yerleşkesiyle birlikte; İstanbul Emniyeti'nde özellikle operasyonel olmak üzere bütün birimler, aynı noktada toplanmış olacak. Hasdal Yerleşkesi ile birlikte "Kapalı Poligon" başta olmak üzere İstanbul Emniyeti'nin eksiklikleri de giderilmiş olacak.
60 BİN METREKARELİK OTOPARK...
Planlamalara göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Hasdal Yerleşkesi'ndeki ortak alanlarında açık ve kapalı spor alanları, kapalı atış poligonları, bakım ve onarım blokları, havuz, helikopter iniş platformu, toplantı, brifing ve konferans binası, Cami, yemekhane, kafeterya ve diğer sosyal alanlar, Türk Evi, Polis Müzesi, misafirhaneler ve bir kreş binası yer alacak. İstanbul Emniyeti'nin Hasdal'a taşınmasıyla birlikte; Asayiş, Terör, Narkotik, Organize, Kaçakçılık, Bomba İmha, Siber Suçlar gibi başta olmak üzere bütün operasyonel birimler aynı yerleşkede görev yapacak.
İdari birimler de yerleşkede olacak. İstanbul Emniyeti Hasdal'da bulunan yerleşkeye taşındığında özellikle 1994 yılından bu yana Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan otopark sorunu da ortadan kalkacak. Hasdal yerleşkesinin çizimlerine göre; yerleşkenin içerisindeki 60 bin metrekarelik alan otopark olarak kullanılacak. Emniyet İstihbarat birimi yerleşkenin içerisinde tek bir binada çalışacak. Projeye ilerleyen süreçte bazı yeni eklemeler yapılması da bekleniyor.