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Giriş Tarihi: 5.10.2021

7 darbeci general cezaevinde kalacak

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
7 darbeci general cezaevinde kalacak
28 Şubat davasında müebbet hapse çarptırılan Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 7 eski generalin Adli Tıp Raporu tamamlandı. Adli Tıp raporda, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı sonrası aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'inde bulunduğu 7 general tutuklanarak cezevinde gönderilmişti. Ceza alan generallerin rütbeleri sökülmüş, rütbeleri sökülen eski generaller sağlık durumlarını gerekçe göstererek cezalarını cezaevi dışında çekmek için Adli Tıp Kurumu'na başvuruda bulunmuştu.
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7 darbeci general cezaevinde kalacak
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