7 darbeci general cezaevinde kalacak

28 Şubat davasında müebbet hapse çarptırılan Çevik Bir
'in de aralarında bulunduğu 7 eski generalin Adli Tıp Raporu tamamlandı. Adli Tıp raporda, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi. Ankara 5
. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı sonrası aralarında dönemin Genelkurmay 2
. Başkanı Çevik Bir'inde bulunduğu 7 general tutuklanarak cezevinde gönderilmişti. Ceza alan generallerin rütbeleri sökülmüş, rütbeleri sökülen eski generaller sağlık durumlarını gerekçe göstererek cezalarını cezaevi dışında çekmek için Adli Tıp Kurumu
'na başvuruda bulunmuştu.