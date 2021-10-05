CHP’lilerin Kanal İstanbul zorbalığı! Broşür almayan vatandaşı hastanelik ettiler

"İTTİM, KENDİ DÜŞTÜ" İFADESİ "AYAĞI DOLANDI, AYAĞI TAKILDI"YA DÖNDÜ

CHP Ümraniye Teşkilatı Mahalle Başkanı Serpil Şeker ise arkadaşının çelişkili beyanına rağmen farkında olmadan olaya açıklık getirdi. İmdat Bakırcı'ya broşür verdiğini ancak almayarak kendilerine hakaret ve tehdit ettiği şeklinde benzer ifadeler verdi. İfadesi ise arkadaşından tam da olay anını anlatırken farklılık gösterdi. Tuncay Doğan'ın yaşlı adamı iteklediğini ve ayaklarının dolanıp düştüğünü söyledi. Kendisi de "şikayetçiyim" diye ekledi. Annesi Sehergül Yakar da İmdat Bakırcı'nın kızının vermek istediği broşür nedeniyle tepki gösterdiğini, Bakırcı'nın kendisini de çekiştirdiğini ve damadının olayı ayırdığını ileri sürdü. Tuncay Doğan'ın da hafifçe yaşlı adamı iteklediğini ama onun ayağının bir diğer ayağına takıldığı yönünde dördüncü bir düşme senaryosuna imza attı. Eşi Taner Şeker de, "Asıl mağdur taraf biziz" dedi.