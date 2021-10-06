Başkan Erdoğan MİT TIR’ları davasına müdahil oldu

15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Almanya'ya kaçan Can Dündar, FETÖ'nün MİT tırları operasyonuna ilişkin davada "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 27,5 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından ise Dündar'ın ifadesi alınamadığından, bu suçlarla ilgili dosya ayrılmıştı. Dündar'ın ayrılan dosyasıyla ilgili yapılan yargılamaya İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dündar'ın avukatı da mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Dündar'dan şikayetçi olan MİT Başkanlığı'nı ise kurum avukatı temsil etti.

Can Dündar’ın MİT tırları davasında Başkan Erdoğan'ın davaya katılma talebi kabul edildi | Video

ALMANYA'NIN İADE ETMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ise davaya müdahillik talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimalini dikkate alınarak müdahillik talebini kabul etti. Heyet, firari sanık Can Dündar hakkındaki yakalama ve yurt dışından iade talebinin beklenmesine karar verip, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi. Dava dosyasında devletin güvenliğine ilişkin bilgi ve belgeler olması nedeniyle duruşmalar izleyiciye kapalı olarak yapılıyor.

İHANET VE FİRAR

Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde MİT tırları ile ilgili ihanet gibi bir manşete imza atmış, 29 Mayıs 2015 tarihli bu manşetin ardından dava açılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Mayıs 2016'da Dündar'ı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmış, ancak Yargıtay 9 Mart 2018'de mahkemenin bu kararını bozarak "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ceza verilmesi gerektiğine karar vermişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından 7 Mayıs 2018'de davanın görülmesine yeniden başlanmış, 23 Aralık 2020'de Dündar'a 27,5 yıl hapis cezası verilmişti.

MİT tırları görüntülerini yayınlayıp, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terör örgütlerine silah temin ettiği iftirasını atan Dündar, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Almanya'ya kaçmıştı.