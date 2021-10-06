Video Haber Can Dündar’ın MİT tırları davasında Başkan Erdoğan'ın davaya katılma talebi kabul edildi | Video
Can Dündar’ın MİT tırları davasında Başkan Erdoğan'ın davaya katılma talebi kabul edildi | Video

Can Dündar’ın MİT tırları davasında Başkan Erdoğan'ın davaya katılma talebi kabul edildi | Video

06.10.2021 | 16:00

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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davadan dosyası ayrılan Can Dündar’ın devam eden davasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davaya katılma talebi kabul edildi.

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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanık Can Dündar'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmada MİT Müsteşarlığı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Can Dündar'ın avukatı ise mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Duruşmada beyanda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, suçtan zarar görme ihtimalleri olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık Dündar'ın hakkındaki yakalama ve yurtdışından iade taleplerinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile avukatının davaya katılma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Gazeteci Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları aktardığı gerekçesiyle 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Dündar'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Yeniden yapılan yargılamada, Can Dündar'ın herhangi bir adliyeye veya kolluk kuvvetine verilen süre içerisinde teslim olmaması nedeniyle kaçak sayılmasına ve mal varlığına el konulmasına karar verilmişti.

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