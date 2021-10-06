FETÖ’nün emniyet imamı Ergün Bildik tutuklandı

Emniyet teşkilatının üst düzey yöneticilerine sohbet verdiği belirlenen mahrem imam Ergun Bildik Ankara'da yakalanmıştı. 4 yıldır firari olduğu belirtilen Bildik'in izini süren Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip, zanlının Ankara Yenimahalle'deki gaybubet evinde saklandığını belirlemişti. Çalışmalarını tamamlayan özel ekip, düzenlediği operasyonla Ergün Bildik'i gözaltına almıştı. Örgütün emniyet mahrem yapılanmasının deşifre edilmesinin ardından 2 Ağustos 2017'de hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 4 yıldır firari olan 'Erhan' kod adlı Ergun Bildik, Yenimahalle'de saklandığı evde yakalanmıştı.

TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bildik, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ergun Bildik hakkında hazırlanan iddianemede, Bildik'in, 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde Bildik'in,üniversiteden mezun olduktan sonra FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapmaya başladığı anlatılarak, örgütün mahrem hizmetler alanında örgütsel faaliyetlere devam ettiği, Adana, Konya ve Tokat'ta görev yaptıktan sonra Ankara'ya geldiği kaydedildi. Bildik'in, emniyet mahrem yapılanmasında yer alarak, üst düzey emniyet mensuplarına sohbet abiliği yaptığı ifade edildi. 'Erhan' kod adını kullanan Bildik'in, başkasının adına kayıtlı telefon hattı üzerinden örgütün emniyet mensuplarıyla iletişim kurduğu da kaydedildi.

YAKALANMA KORKUSUYLA SAHTE KİMLİK TAŞIMIŞ

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Ergün Bildik, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra sosyal hayata yeterince katılmadığını, yakalanacağını düşündüğünü, bu durumdan kendisini korumak için sahte kimlik kartı taşıdığını söyledi. Ergün Bildik, "Yakalama ve tutuklanma korkusuyla bu kimliği temin ettim. Bir gün beni tutuklayacaklarını biliyordum, gelip teslim olacak cesaret ve güçte değildim" dedi.

Emniyet mahrem imamı Ergün Bildik yakalandı