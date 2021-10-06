Fox TV’den 6-8 Ekim skandalı! Sokak çağrısı yapan Selahattin Demirtaş’a güzellemeler havada uçuştu

YASİN BÖRÜ ANILMADI, DEMİRTAŞ GÜZELLEMELERİ HAVADA UÇUŞTU

Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü bir kez bile anılmazken, İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş sık sık Selahattin Demirtaş güzellemeleri yaptı. Selahattin Demirtaş'ın haksız sebeplerden içeride olduğu ve büyük bir mücadele verdiği şeklinde değerlendirmeler yapıldı.

Fox TV'nin Başak Demirtaş'ı tam da 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde konuk etmesi manidar olarak yorumlandı.

ACILI AİLE DÜN BÖYLE FERYAT ETMİŞTİ

Diyarbakır'da HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak da adlandırılan süreçte kurban eti dağıtırken darp edilip, binadan atılan, silah ve bıçakla katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. 2014'ten beri günlerin geçmediğini belirten Hasan Gökguz'un babası "Mehmet Gökguz "Kurban Bayramı ile bir de 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum. O gün geldiği zaman, yeniden yaralarımız tazeleniyor" dedi.