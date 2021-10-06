Video Haber FOX TV'de 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Demirtaş güzellemesi | Video
FOX TV'de 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Demirtaş güzellemesi | Video

FOX TV'de 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Demirtaş güzellemesi | Video

06.10.2021 | 11:48

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6-7 Ekim olaylarının üzerinden tam 7 yıl geçmişken, bugün FOX TV'nin Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etmesi dikkat çekti. İsmail Küçükkaya'nın Demirtaş güzellemesi ise tepki topladı.

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