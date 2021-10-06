Siyasi görüşü ne olursa olsun İstanbul'da toplu taşıma araçları ya da özel araç kullanan her vatandaşın ortak kanaati şu: "İstanbul trafiği her geçen gün çekilmez bir hal alıyor."

Saatlerce otobüs duraklarında bekleyenler, arızalı İETT araçlarını itmek zorunda kalanlar, saatlerce akmayan trafikte işlerine yetişmeye çalışan sürücüler bu sorunun nasıl çözüleceğini merak ediyor.

Peki bu sorunun muhatabı kim? Hiç kuşkusuz iki muhatap var: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaşım Daire Başkanlığı.