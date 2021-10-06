Murat Ongun’un TÜGVA yalanı ifşa oldu!

"GÖRÜNTÜLER 2016 YILINA AİTTİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Atila, Ongun'un kullandığı fotoğrafın 2016 yılına ait olduğunu vurguladı ve " CHP'li Murat Ongun'un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi'ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018'de kiralamıştır." dedi.