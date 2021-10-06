Video Haber İBB, kiracısı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal etti! | Video
İBB, kiracısı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal etti! | Video

İBB, kiracısı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal etti! | Video

06.10.2021 | 00:26

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CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının da vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürdüğü öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir polisi yaraladıkları bildirildi.

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