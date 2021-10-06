Son dakika: ByLock’un lisans sahibi İlk kez mahkemeye çıktı! Kılıçdaroğlu’nun danışmanının ev arkadaşıydı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, asıl adı Alpaslan Demir olan David Keynes'le ilgili 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkarılmıştı. Çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edilen Keynes, avukatı aracılığıyla 4 Mart 2021'de savcılığa verdiği dilekçede, Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak istediğini bildirmiş, 9 Haziran'da da İstanbul Havalimanı'na gelip teslim olmuştu. Havalimanında gözaltına alınan Keynes hakkında savcılık, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
KAPALI DURUŞMA TALEBİNE RET
Keynes'in yargılanmasına bugün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma öncesi Keynes'in avukatı mahkemeye bir dilekçe verip, yargılamanın izleyicilere kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul etmedi.
Keynes kimlik tespitinde, mali müşavir olduğunu ve aylık gelirinin 3 bin dolar olduğunu bildirdi. İletişim numarası olarak da ABD'deki telefon numarasını verdi.
Kimlik tespitinin ardından savcılığın iddianamesindeki suçlamalar okundu. Ardından Keynes'in savunmasını yapması istendi.
1999 yılında örgütle bağlantısını kopardığını, 2002'de greencard ile ABD'ye yerleştiğini savunan Keynes, savunmasını yapıyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANIYLA AYNI EVDE KALMIŞ
FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Keynes'in örgütte mahrem imamlık yaptığı; bir dönem Ankara'da, aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ByLock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da kaldığı, örgüt evinde saklandığı ortaya çıkmıştı. 90'lı yıllarda FETÖ'nün örgüt yapılanmasını ifşa edebileceği ihtimali üzerine Keynes'in 'sakıncalı' bulunarak Fetullah Gülen'in talimatıyla apar topar ABD'ye kaçırıldığı ve Abdullah olan isminin değiştirildiği belirlenmişti.
SAVCILIK SAMİMİ BULMADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının David Keynes'le ilgili iddianamesinde, Keynes'in savcılıkta ve sorgu hakimliğinde her şeyi anlatmadığı, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu değerlendirmesi yapılıyor. Keynes'in, sorgusunda, elebaşı Fetullah Gülen'le görüşmesinden hiç bahsetmediği, FETÖ ile irtibatını kestiğini söylese de ABD'de örgütle ilişkisine devam ettiği tespitine yer veriliyor.
ÖRGÜTÜ PERDELEDİ İDDİASI
İddianameye göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması olan ByLock'un alan adı, Google Store ve App Store'a David Keynes ismiyle yüklendi. Bununla, programın yabancı menşeili bir programmış gibi gösterilerek, Türkiye'de örgüt için geliştirilmiş bir program olmadığı, global bir program izlenimi verilmesi ve uygulama geliştiricisinin kimlik bilgilerine ulaşılmasının perdelenmesi amaçlandı.