Son dakika: ByLock’un lisans sahibi İlk kez mahkemeye çıktı! Kılıçdaroğlu’nun danışmanının ev arkadaşıydı

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANIYLA AYNI EVDE KALMIŞ

FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Keynes'in örgütte mahrem imamlık yaptığı; bir dönem Ankara'da, aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ByLock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da kaldığı, örgüt evinde saklandığı ortaya çıkmıştı. 90'lı yıllarda FETÖ'nün örgüt yapılanmasını ifşa edebileceği ihtimali üzerine Keynes'in 'sakıncalı' bulunarak Fetullah Gülen'in talimatıyla apar topar ABD'ye kaçırıldığı ve Abdullah olan isminin değiştirildiği belirlenmişti.

SAVCILIK SAMİMİ BULMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının David Keynes'le ilgili iddianamesinde, Keynes'in savcılıkta ve sorgu hakimliğinde her şeyi anlatmadığı, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu değerlendirmesi yapılıyor. Keynes'in, sorgusunda, elebaşı Fetullah Gülen'le görüşmesinden hiç bahsetmediği, FETÖ ile irtibatını kestiğini söylese de ABD'de örgütle ilişkisine devam ettiği tespitine yer veriliyor.