TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’ndan İBB açıklaması: Geldikleri gibi gittiler

"TAHLİYE KARARI OLSA 1 DAKİKA BEKLEMEDEN TERK EDERİZ"

Açıkçası geldikleri gibi gittiler. Türkiye bir hukuk devletidir. Herhangi bir tahliye kararı kesinlikle yok ara karar var. Canan Hanım'a sorduk tahliye kararı nerede? Herhangi bir belge bilgi paylaşamadılar. Çünkü öyle bir tahliye kararı yok. Tahliye kararı olsa anında 1 dakika beklemeden terk ederiz. Tahliye kararını göstermeleri için çağrıda bulunduk, şu ana kadar bilgi belge paylaşamadılar.

"BUNLARIN YALANLARINA CEVAP VERMEKLE YETİŞEMEZSİN"

Bunların yalanlarına cevap vermekle yetişemezsiniz. 3. şahıslara kiraladığımızla ilgili bir belge bilgi bir şey açıkladıkları takdirde özür dileyeceğimizi ifade ediyoruz. Böyle bir belge yok."

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