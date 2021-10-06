İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuksuz bir şekilde TÜGVA'nın Adalar'da bulunan binasına girmiş ve içerideki eşyaları zabıta ekipleriyle çıkartmıştı. Olay kısa sürede gündem olurken, İBB haksız olduğu için binadan çıkmak zorunda kaldı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu yaşanan süreci en ince ayrıntılarına kadar anlattı.
Eminoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bir günümüzü daha gençlerle birlikte harcamak varken bu zihniyetle uğraşmakla geçirdik. Ama hakkımızı sonuna kadar savunduk, savunmak zorundaydık. Olay özetle; 2018 yılında dönemin İBB yönetimiyle bir anlaşma yapılıyor ve bu anlaşmayla birlikte Adalar'da yıllardır kullanılmayan üst kat konumundaki yer tahsis değil, tamamen kiralık çalışmasıyla 10 yıllık kiralık sözleşmesi yapılıyor.
"GASP, VANDALLIK, ZORBALIK..."
Şu anda 3 yıl geçti. Yeni İBB yönetimi geldikten sonra bizi buradan çıkartmak için bir süreç başlatıyor. Ama bununla ilgili hiçbir mücbir sebep yok. Bu süreç devam ederken, bununla ilgili biz haber alıyoruz maalesef Adalar'daki CHP ilçe yönetimi ve yine CHP'li İBB belediyesinin zabıtaları vakfımıza 2021 yılında yani 3. dünya ülkelerinde görülmeyecek bir manzarayla birlikte vakıf kapılarının kilitleri değiştiriliyor. Gasp, vandallık, zorbalık... Adına ne dersek diyelim. İçeri girip bütün eşyalarımızı talan ediyorlar. Biz nelerin alındığını şu anda tespit edemiyoruz. Kamyonlara doldurup bunları vakıftan uzaklaştırıyorlar, nereye götürdüklerini bilmiyoruz.
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'ndan İBB açıklaması: Geldikleri gibi gittiler | Video
"SEN NEREYE GELİYORSUN, NEREYE GİDİYORSUN?"
Maalesef sanki bunlar yaşanmamış gibi karşı taraf o kadar cüretkar ki CHP il başkanı bugün bütün 39 ilçe başkanına manifesto niteliğinde bir mesaj yazarak Adalar' a gidiyoruz diyor. Sen nereye geliyorsun nereye gidiyorsun?
"HADLERİNİ BİLMELERİNİ İSTEDİK"
Baktığın zaman kiracıyız hepimiz. Kiracı olduğumuz bir eve akşam geliyoruz ev ahalisini görmek var bir de yabancı insanları görmek var. Biz de o durumdayız. Kiracı olduğumuz eve giriyoruz ve hiç tanımadığımız insanları görüyoruz. Yaklaşık 30 saat vakfımızı terk etmediler. Bütün hukuki süreçleri işleterek polis marifetiyle o içeriye giren vandalları oradan çıkarmış olduk. Yaşanan hadise bizleri çok derinden üzdü. Bunlar sadece Türkiye Gençlik Vakfı değil, buradan cesaret edip diğer vakıflarımıza aynı muameleyi yapma cüretlerini gösterebilirler. O yüzden hadlerini bilmelerini istedik.
"TAHLİYE KARARI OLSA 1 DAKİKA BEKLEMEDEN TERK EDERİZ"
Açıkçası geldikleri gibi gittiler. Türkiye bir hukuk devletidir. Herhangi bir tahliye kararı kesinlikle yok ara karar var. Canan Hanım'a sorduk tahliye kararı nerede? Herhangi bir belge bilgi paylaşamadılar. Çünkü öyle bir tahliye kararı yok. Tahliye kararı olsa anında 1 dakika beklemeden terk ederiz. Tahliye kararını göstermeleri için çağrıda bulunduk, şu ana kadar bilgi belge paylaşamadılar.
"BUNLARIN YALANLARINA CEVAP VERMEKLE YETİŞEMEZSİN"
Bunların yalanlarına cevap vermekle yetişemezsiniz. 3. şahıslara kiraladığımızla ilgili bir belge bilgi bir şey açıkladıkları takdirde özür dileyeceğimizi ifade ediyoruz. Böyle bir belge yok."CHP’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sona erdi! 'Bu kirli oyun ve zorbalık durduramayacak'