TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'ndan İBB açıklaması: Geldikleri gibi gittiler | Video
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TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İBB'nin zorbalıkla vakfa girdiğini ve birçok eşyalarını gasp ettiğini vurgulayan Eminoğlu, "Açıkçası geldikleri gibi gittiler. Türkiye bir hukuk devletidir. Herhangi bir tahliye kararı kesinlikle yok ara karar var. Canan Hanım'a sorduk tahliye kararı nerede? Herhangi bir belge bilgi paylaşamadılar. Çünkü öyle bir tahliye kararı yok. Tahliye kararı olsa anında 1 dakika beklemeden terk ederiz." dedi.