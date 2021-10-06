Whatsapp konuşmaları delil sayılır mı? Yeniden tartışma konusu oldu! İşte merak edilen soruların yanıtı

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında günlük hayatımızda haberleşme aracı olarak sıkça kullanılan telefon ve mesajlaşma uygulamaları delil olarak sayılır mı?

Bu soruyu Yargıtay kararlarıyla örneklendirerek SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Avukat Muhammed Küçük cevapladı. Küçük açıklamalarında "Whatsapp ve benzeri uygulamalar yoluyla elektronik ortam da yapılan yazışmalar mahkemelerce delil olarak değerlendirilirler. Bu husus gayet açıktır. Fakat bu nokta da dikkat edilmesi gereken konu delilin hukuka uygun olması gereksinimidir… Whatsapp yazışmalarının nasıl hukuka uygun elde edinileceği konusunda herhangi bir kanun hükmü yoktur. Fakat Yargıtay kararlarında; 'delili sunmak isteyen kişi, delil olarak sunulmak istenen Whatsapp konuşmasının tarafı olmalı ve yazışma kaydının kendisi tarafından alınmış olması gerekir. Ayrıca bu konuşmanın kişilerin özel hayatının gizliliğini ifşa edecek nitelikte olmamalıdır' diyerek hangi konuşmaların hukuka uygun delil olarak kabul edileceği yönünde kriterleri ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Küçük verdiği demeçte şunları kaydetti: "Elektronik ortamda kullanılan mesajlaşma uygulamalarından şüphesiz en popüler olanı Whatsapp... Biz de Whatsapp başlığı altında elektronik ortam üzerinden yapılan bu konuşmaları ele alacak, taraflar arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık sonucunda bu konuşmaların mahkemelerce delil olarak kabul edilip edilmeyeceğini anlatacağım. Fakat her ne kadar başlığımız Whatsapp olsa da belirtilecek hususların kıyas yoluyla Whatsapp benzeri diğer uygulamalar açısından da geçerli olacağını belirtmek isteriz.

DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Whatsapp ve benzeri uygulamalar yoluyla elektronik ortam da yapılan yazışmalar mahkemelerce delil olarak değerlendirilirler. Öncelikle belirtmek gerekir ki hukukta deliller çeşitli sınıflandırılmalara tabii tutulmuştur. Fakat bu sınıflandırmalardan en önemlisini kesin delil ve takdiri delil sınıflandırması oluşturur.

AVUKAT MUHAMMED KÜÇÜK

Kesin delil; mahkemeleri bağlayan, hakimin delil doğrultusunda karar vermesini zorunlu kılan ve vakanın kesin olarak ispat edilmesine yarayan delillerdir. Kesin delil sınıfını; senet, kesin hüküm ve yemin olmak üzere 3 adet delil oluşturur. Bunun yanı keşif, tanık, bilirkişi incelemesi gibi hakimin bağlı olmadığı takdiri deliller vardır. Hakim bu delilleri hukuki çerçevede gerekçelendirmek suretiyle serbestçe değerlendirebilir. Her ne kadar konuyu hukuk muhakemesi açısından ele alıyor olsak da hem Ceza Muhakemesi Kanunu hem de Hukuk Muhakemesi açısından elde edilen delillerin mahkemeler tarafından dikkate alınabilmesi için delillerin hukuka aykırı olmaması gerekir.

Hukuka aykırı delil; hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan delillerdir. Yargıtay'ın elektronik ortamda e-mail yoluyla yapılan ve hukuka uygun olarak elde edilmiş yazışmaların delil olarak kabul edilebileceği yönünde kararları mevcut. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi elektronik ortam da yapılan yazışmaların delil kabul edileceği yönündeki kararı şöyle; 'HMK'nun 199. maddesinde "Uyuşmazlık konusu vakaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir'.

Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

"DELİL TEŞKİL EDECEĞİ KANAATİNDEYİZ"

Karar da görüldüğü üzere Yargıtay, elektronik ortamdaki veriler ve mailleri belge olarak kabul etmektedir. Bu durumda Whatsapp uygulaması üzerinden yapılan konuşmalarda elektronik ortamda yapıldığından delil teşkil edeceği kanaatindeyiz.

BAZI GÖRÜŞLER AYRI TUTULMASINI SAVUNUYOR

Nitekim bazı görüşler maillerin, Whatsapp ve benzeri uygulamalardan ayrı tutulması gerektiğini savunmakta, bu kararların Whatsapp ve benzeri uygulamalardan yönünden geçerli olmadığını ileri sürmektedir. Fakat hukuka uygun olarak elde edilmiş Whatsapp konuşmalarının delil olarak kabul edildiği birçok Yargıtay kararları da bulunmaktadır.

WHATSAPP GRUBU FESİH KAYNAĞI SAYILDI

Örneğin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından verilen; 'Tüm imza yetkileriniz kaldırılmış olup; şirket adına imzanızı kullanmanız halinde, hukuki ve cezai takibat yapma hakkımız saklıdır' gerekçesi ile feshedildiğinin bildirildiği görülmüş olup, her ne kadar davacı taraf feshe dayanak yapılan whatsapp konuşmalarının delil olarak kullanılamayacağını belirtmiş ise de; bahsi geçen konuşmaların davacının da aralarında bulunduğu konuşma grubunda geçtiği, grubun başka bir üyesi ve diğer bir çalışan tarafından yetkililere iletildiği anlaşılmış, konuşma içerikleri göz önünde bulundurulduğunda grubun dışında bulunan ve hakkında konuşulan çalışanların, özellikle K1 ve K3, davacı ile aynı ortamda çalışmalarının beklenemeyeceği, böylelikle meydana çıkan konuşmaların işyeri ortamında huzursuzluğa ve olumsuzluğa sebebiyet vereceği, bu değerlendirme ile birlikte konuşmaların ele geçirilme biçimi ve dışarıya kapalı olan Whatsapp konuşma gurubunda geçmiş olması göz önünde bulundurularak her ne kadar bu konuşmalar haklı sebeple fesih nedeni olmasa bile en azından geçerli sebeple fesih kaynağı olabileceği kanaatine varıldığı' gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

"WHATSAPP HUKUKA UYGUN ELDE EDİLMİŞSE DELİLDİR"

Sonuç olarak Whatsapp ve benzeri uygulamalar yoluyla elektronik ortam da yapılan yazışmalar mahkemelerce delil olarak değerlendirilirler. Bu husus gayet açıktır. Fakat bu nokta da dikkat edilmesi gereken konu delilin hukuka uygun olması gereksinimidir. Nitekim yukarıda defaatle belirtmiş olduğumuz gibi delilin hukuka aykırı olması halinde katiyen mahkemelerce dikkate alınmayacaktır.

"TARAFI OLMALI VE KENDİSİ TARAFINDAN ALINMIŞ OLMALI"



Whatsapp yazışmalarının nasıl hukuka uygun elde edinileceği konusunda herhangi bir kanun hükmü yoktur. Fakat Yargıtay kararlarında; 'delili sunmak isteyen kişi, delil olarak sunulmak istenen Whatsapp konuşmasının tarafı olmalı ve yazışma kaydının kendisi tarafından alınmış olması gerekir. Ayrıca bu konuşmanın kişilerin özel hayatının gizliliğini ifşa edecek nitelikte olmamalıdır' diyerek hangi konuşmaların hukuka uygun delil olarak kabul edileceği yönünde kriterleri ortaya koymuştur.