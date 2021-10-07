İstanbul kanatlarımın altında! AKINCI’nın gözünden Bayraktar TB2

Türkiye'nin gözbebeği SİHA'lar ve İHA'lar ülkemiz dışında dünya tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Öte yandan BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı.