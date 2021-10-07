Türkiye'nin gözbebeği SİHA'lar ve İHA'lar ülkemiz dışında dünya tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Öte yandan BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı.
MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER SUNMUŞTU
TEKNOFEST 2021'de uçan AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2 izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunmuştu.
BAYKAR Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi. "İstanbul kanatlarımın altında... Bayraktar AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2"
İstanbul kanatlarımın altında! AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2
İşte o görüntüler!