İstanbul kanatlarımın altında! AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2

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Türkiye, göğüs kabartan projelerine hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir paylaşım geldi. BAYKAR Savunma, resmi sosyal medya hesabından TB2'ye ait yeni bir video yayınladı.
Türkiye'nin gözbebeği SİHA'LAR ve İHA'lar ülkemizin dışında dünyanın da ilgisini çekiyor. Öte yandan BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı. TEKNOFEST 2021'de uçan AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2 izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunmuştu. BAYKAR Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi. "İstanbul kanatlarımın altında... Bayraktar AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2"