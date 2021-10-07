Mavi vatan savunmasında kritik gelişme! Gemileri uçaktan İHA’ya; füzeden mermiye kadar tehlikelerden koruyacak

3 buçuk ton ağırlığındaki yerli sistem ağırlığını taşıyabilecek, savaş yönetim sistemi (SYS) olan her türlü gemiye yerleştirilebilecek. Yakın hava savunma sisteminin testlerinin bu yıl sonunda başlaması ve 2023'e kadar envantere girmesi bekleniyor. Sistemin bir sonraki versiyon kara versiyonu olacak. Kara versiyonunda gemi versiyonundan farklı olarak elektro-optik sistem yerine radar kullanılacak.