Mavi vatan savunmasında kritik gelişme! Gemileri uçaktan İHA’ya; füzeden mermiye kadar tehlikelerden koruyacak

Sistemin yerlileşmesiyle halihazırda deniz platformlarında yakın hava savunması amacıyla bulunan ABD menşeli Phalanx'ların yerini milli imkanlarla geliştirilen sistem alacak. Sistemin gösterim prototipi, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde sergilendi.
3 buçuk ton ağırlığındaki yerli sistem ağırlığını taşıyabilecek, savaş yönetim sistemi (SYS) olan her türlü gemiye yerleştirilebilecek. Yakın hava savunma sisteminin testlerinin bu yıl sonunda başlaması ve 2023'e kadar envantere girmesi bekleniyor. Sistemin bir sonraki versiyon kara versiyonu olacak. Kara versiyonunda gemi versiyonundan farklı olarak elektro-optik sistem yerine radar kullanılacak.
DAKİKADA 4 BİN MERMİ ATIYOR
Yetkililerin verdiği bilgilere göre sistem, gemileri; güdümlü mermiler, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı koruyabiliyor. Sistemin üzerindeki elektro-optik sistemde; soğutmalı termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçer bulunuyor.
Dakikada 4.000 mermi atış kapasitesine ve 2.000 metre etkili menzile sahip sistemde, 20 mm döner namlulu silah sistemi kullanılacak. Atım hızı 3000-4000 atım/dk olan sistem, 3.500 kilogram ağırlığa ve 1.500 adetlik mühimmat kapasitesine sahip olacak. Sistemin karadaki kritik üs ve tesisleri koruması için bir versiyonunun geliştirildiği de öğrenildi.