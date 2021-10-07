Son dakika: Kobani provokasyonunda delil karartan 183 isim ihraç edildi

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine fitili ateşlenen 6/8 Ekim Kobani provokasyonuyla ilgili önemli bir ayrıntı, 7 yıl sonra ortaya çıktı. Başta Diyarbakır olmak üzere bölge geneline yayılan, 53 kişinin hayatını kaybettiği, kamu binalarının yağmalandığı milyonlarca liralık zararın oluştuğu olayların ardından emniyet teşkilatının omurgasını oluşturan TEM ve İstihbarat Şubelerinde örümcek ağı gibi yuvalanan FETÖ'cü polisler, olaylara katılan zanlıları tespit etmek yerine delil karartarak bazıları cezaevinde, bazıları da asker de olan alakasız kişileri şüpheli yaptı.