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Giriş Tarihi: 8.10.2021 18:48

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bir iftira daha hukuktan döndü!

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bir iftira daha hukuktan döndü!

İBB'den para alındığı iddialarına ilişkin, "Bir kez daha yargı, T3 Vakfı'mızın İBB'den bir kuruş dahi nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi” diyerek davayı kazandıklarını duyurdu. T3 Vakfı, daha önce yaptığı gibi bu kez de davadan kazandığı 30 bin TL'yi, 'kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi amacıyla' iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğini açıkladı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yardım aldığı ile ilgili yapılan haberlere ve açıklamalara karşı açtığı iftira davasını kazandığını açıkladı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: Bir iftira daha hukuktan döndü! | Video


'BİR İFTİRA DAHA HUKUKTAN DÖNDÜ'

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Vakfımıza yönelik İBB'den yardım aldığımıza dair iftiralar hakkında açtığımız tazminat davalarından biri daha sonuçlandı.



'ÖĞRENCİLERE BURS VERECEĞİZ'

Bölge Adliye Mahkemesinin kesinleşmiş mahkeme kararına göre vakfımıza ödenecek 30 bin TL tazminatı 'daha önce açıkladığımız gibi' mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz" ifadeleri yer aldı.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bir iftira daha hukuktan döndü!
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