Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: Bir iftira daha hukuktan döndü! | Video

İBB'den para alındığı iddialarına ilişkin, "Bir kez daha yargı, T3 Vakfı'mızın İBB'den bir kuruş dahi nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi” diyerek davayı kazandıklarını duyurdu. T3 Vakfı, daha önce yaptığı gibi bu kez de davadan kazandığı 30 bin TL'yi, 'kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi amacıyla' iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğini açıkladı.