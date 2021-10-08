Kavala yargılamasında son dakika gelişmesi! Mahkeme o talebi reddetti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleşme sonrası 52 sanıklı olan davada öncelikle usule ilişkin talepler alındı. Sanık avukatları, birleşme kararına itiraz edip, davaların yeniden ayrılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ise taleplerin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de dosyaların ayrılması talebini kabul etmedi.





Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. 2'nci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleşmiş, ardından dava 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.