Meclis’te ‘katil’ tartışması

TBMM Genel Kurulu
'nda 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıldönümünde HDP Antalya milletvekili Kemal Bülbül
'ün provokatif sözleri üzerine tartışma çıktı. Bülbül, "Kobani'ye saldırıyı protesto etmek bir insan hakları görevi ve sorumluluğudur. Burada asla suç yoktur. Bu anlamda Selahattin Demirtaş
'ı ve bu konu ile ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. Oğlunu PKK terör örgütünün saldırısı sonucu kaybeden AK Parti Diyarbakır milletvekili Oya Eronat
, "Selahattin katildir bu kadar" sözlerine Bülbül'ün 'sensin' karşılığını vermesi gerginliği tırmandırdı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş
'ın "Onurumuz Selahattin Demirtaş'a kimse katil diyemez" sözleri tepkiye neden oldu. Söz alan Eronat, "3 Ocak 2008'de oğlumu kaybettim. Hâlâ oğlumun katiline beddua etmedim. Tetikçiyi azmettiren de yargılanmalı" dedi. Beştaş'ın, "Elimiz bırakın silahı tek bir çakıya bile değmedi" demesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
ise, "O halde PKK'yı lanetliyoruz deyin" diye cevap verdi.