Tahliye kararının olmadığı resmi yazıyla belgelendi

TİRYAKİ: "TAHLİYE YAPILAMAYACAĞINI İBB'YE BİLDİRDİK"



Adalar Kaymakam vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni resmi yazıyla uyardığı ortaya çıktı.

Bahri Tiryaki'nin, 5 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yazı gönderdiği öğrenildi. Söz konusu yazıda; İBB zabıtasının 2886 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nde tahliye yapılamayacağının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirildiğine dikkat çekildi.

"İBB ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMAK İSTENEN TAHLİYE İŞLEMİNİN YASAL DEĞİL"



Bahri Tiryaki'nin yazısında, adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulmasını, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağına dikkat çekildi.





İŞTE O YAZI



Adalar Kaymakam vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin 5 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazı şöyle:

"5 Ekim 2021 Salı günü Büyükada Şehir Hatları İskelesi üst kısmında kiracı olarak bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Büyükada Şubesi'nin tek taraflı sözleşme feshi gerekçe gösterilerek İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından tahliye edilmek istendiği bildirilmiştir."

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlanma Kanunu'na göre kurulan ve hala varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğu, dolayısıyla Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu yerin işgal edilmesi gibi bir durumun olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı durumunda ise 2886 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında tahliye yapılamayacağı tarafınıza bildirilmiştir.."

"Türkiye Gençlik Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Borçlar Kanunu'na göre geçerli bir sözleşme mevcut iken adli yargıda konunun dava konusu edilip tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak kiralayanın taşınmazı boşaltma girişiminin yasal olmadığı, bu nedenle adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulması, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.."

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan yıllık izinde olduğu gerekçeyle Adalar Kaymakamlığı'na vekalet ediyor.

İBB, kiracısı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal etti! | Video

ALİ ERCAN AKPOLAT VE EKİBİ, TÜGVA BİNASINI 27 SAAT BOYUNCA İŞGAL ETTİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi, Adalar Kaymakam vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıyı dikkate almadı ve 27 saat boyunca Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etti.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürülmesine de destek vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis ile TÜGVA üyesi Veysel Yıldız yaralanmıştı.



CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi, işgal ettikleri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde poz vermişti. Adalar Kaymakamlığı'nın kararıyla Çevik Kuvvet ekipleri, Ali Ercan Akpolat ve partilileri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nden 27 saat sonra çıkarmıştı.