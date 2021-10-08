TÜGVA’dan son dakika açıklaması: Ev sahibi bile değiller!

Canan Kaftancıoğlu diğer olaylarda gösterdiği tepkilere benzer şekilde bu olayda da kendini devlet kurumları yerine koyarak hukuksuz tahliye gerçekleştirmek istemiştir. Ne Canan Kaftancıoğlu ne CHP Adalar ilçe başkanı ne de İBB zabıtası tahliyeyle görevli icra memuru değildir.