TÜGVA’yı işgal eden işgalci çıktı

Nail Murat Pekin, şunları söyledi:

"Sayın İlçe Başkanı Ercan Akpolat, 'TÜGVA komik bir para ile orayı kiraladı. Orayı işgalci TÜGVA'dan kurtaracağız' diye beyanatlarda bulundu. Peki o TÜGVA'nın kiracısı olduğu yerin alt katında kendi ablasının dükkanı var. Ve o dükkanında mal sahibi yine Şehir Hatları İşletmesi. Peki o dükkan ile ilgili olarak ablasının kira kontratı var mı? Bildiğimiz üzere yok. Ablası orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor? Tabi ben biliyorum da ona sorun isterseniz. Acaba orayı da işgalden kurtarmak gibi bir düşüncesi var mı? Merak bu ya.."