Üniversitelerde disiplin düzenlemesi! Soruşturma yetkisi dekan yerine rektöre verilecek

"EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemlere dikkat çekerek, "Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. Bu sorunları da kendi mecrası içerisinde en kısa sürede çözeceğiz. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. Öğrenci, ilim, irfan, hikmet için gelecek. Bunun dışında asla" ifadelerini kullanmıştı.