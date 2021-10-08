'KARA TOPRAĞINA SARILIYORUM'

Evladına 7 yıldır hasret olduğunu söyleyen şehit Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "O televizyon kanalından da ancak bu beklenirdi zaten. Ben 7 yıldır oğluma değil onun kara toprağına sarılıyorum. Toprağı bile beni teselli etmiyor... Her gece kâbus görüyorum. Evladımın katledilmesine yol açan Selahattin Demirtaş ve insanları sokağa çağıranlar ne yazık ki hâlâ sağlar ve acı dahi çekmiyorlar. Evladımın ve arkadaşlarının katili Selahattin Demirtaş'tır.