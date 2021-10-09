Avrupa’da doğal gaz ve elektrik fiyatları tavan yaptı! Son bir ayda ikiye katlandı

İNGİLTERE'DE ELEKTRİK FİYATLARI REKOR SEVİYEDE YÜKSELDİ

Bu ülkelerin başında ise İngiltere yer aldı. Salgının ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın dışında Avrupa Birliği'nden çıkış süreci de ülkedeki olsumsuz gidişat üzerinde oldukça etkili oldu. Ülkede vatandaşlar akaryakıt ve gıda bulmakta zorluk çekerken, elektrik fiyatları 9 aylık süreçte üçe katlandı. Öte yandan ülkedeki son bir aylık süreçte elektrik fiyatlarındaki artış yüzde 80'in üzerine çıktı. Birçok firma karşılayamadığı yüksek fiyatlar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

İTALYA'DA 1 AYDA YÜZDE 30'LUK ARTIŞ YAŞANDI

İtalya da enerji alanında en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı. İtalya'da son 1 aylık süreçte elektrik fiyatları yüzde 29,8'lik artış gösterdi. Öte yandan ülkede doğal gaza da yüzde 14,4 zam yapıldı. İtalyan yetkililerden yapılan açıklamalarda, hükümetin acil müdahalesinin zam oranının daha yüksek olmasını önlediği öne sürüldü. Böylece 29 milyon aile ve 6 milyon KOBİ'nin söz konusu fiyat artışlarından daha az etkilenmesinin sağlandığı savunuldu.

ALMANYA'DA KRİZ BÜYÜYOR

Almanya da enerji krizinin vurduğu ülkeler arasında yer aldı. Ocak ayında megawatt saat başına 52,81 euro olan ücretler eylül ayında 127,63'e yükseldi. Öte yandan; İspanya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya'da da elektrik ve doğal gaz fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı.

AVRUPA'DAKİ KÖTÜ TABLO TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEDİ

Avrupa'daki bu durum Türkiye'de ise tam tersi şekilde seyretti. Salgın sürecinde atılan adımlar ve yapılan yatırımlar Türkiye'yi krizin dışında tuttu. Türkiye'de eylül ayındaki elektrik fiyatları megawatt saat başına 52,85 euro oldu.

DOĞAL GAZ FİYATLARI SÜREKLİ REKOR KIRIYOR

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, fiyatlar salgın nedeniyle talebin düştüğü geçen yıl megavatsaat başına 3,75 euroya kadar gerilemişti. Geçen yıl eylülde TTF'de megavatsaat başına 12 euro olan doğal gaz fiyatı, bu yıl 27 Eylül'de 85 euroya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece, Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde arttı.

Krizin en çok hissedildiği İngiltere'de ise doğal gaz 22,56 eurodan 57,81 euroya kadar yükseldi. Doğal gaz fiyatları ilk dokuz ayda Almanya'da yüzde 300, Hollanda'da yüzde 270'in üzerinde arttı. Türkiye'de ise ocak ayında megawatt saat başına 13,70 euro olan doğal gaz birim fiyatı eylülde 21,27 oldu.