Avrupa'da doğal gaz ve elektrik fiyatları tavan yaptı! Son bir ayda ikiye katlandı | Video

Küresel bir sorun olan koronavirüs salgınında Türkiye atılan adımlar kapsamında süreci en iyi atlatan ülkeler arasında yer alırken, Avrupa'daki bazı ülkelerde durum tam tersine döndü. Avrupa'da salgının en çok etkilediği faaliyet alanlarından biri enerji sektörü oldu. Hem elektrik hem de doğal gaz fiyatları son bir ayda 2 katına çıktı. 9 aylık süreçte ise fiyat artışları yüzde 250 bandının üzerine çıktı. Türkiye'deki artış ise Avrupa'daki artışın gerisinde kaldı.