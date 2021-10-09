Başkan Erdoğan, Adana’da gençlerle birlikte türkü söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış törenine katılmak üzere katılmak üzere Adana'ya geldi.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Merkez Park'taki 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılışı'na katıldı.