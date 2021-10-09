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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle birlikte şarkı söyledi | Video 09.10.2021 | 21:49
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video 09.10.2021 | 19:40
37:06
02:06
Başkan Erdoğan'ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır... 09.10.2021 | 16:33
08:13
28:36
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Mehmet Barlas | Barışı özlüyoruz 09.10.2021 | 13:09
03:27
Okan Müderrisoğlu | Kılıçdaroğlu’nun kulağına kim, ne fısıldamıştır? 09.10.2021 | 13:07
03:17
Engin Ardıç | Gayretkeş 09.10.2021 | 13:05
03:31
04:38
Salih Tuna | Rüzgâr 09.10.2021 | 10:52
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Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı 09.10.2021 | 09:15
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Çekya’da halk parlamento seçimleri için sandık başında | Video 08.10.2021 | 19:10
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da akşam saatlerinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada gençlerle birlikte Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.