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Video Haber 1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...
1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...

1 Mayıs provokasyonu! Polise taş ve sopalarla saldırdılar...

01.05.2024 | 14:34

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasındaki arbede yaşandı. Provokatör gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Çok sayıda polis yaralanırken olay yerine ambulanslar çağrıldı.

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