Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'i kabul edecek | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek olan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ardından Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul edecek. Kabul saatleri Ankara saatiyle 14.00 ve 16.30 olarak belirlendi.
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