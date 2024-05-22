AK Parti İzmir Milletvekili Özlem Zengin: "Dijital Telif konusunda düzenlemeler yapmamız gerekiyor" | Video

AK Parti İzmir Milletvekili Özlem Zengin, “Bilginin ana dağıtım mecrası artık internet. Böyle bir ortamda korumamız gereken değerler olduğu çok açık. Bunalr tabii ki milli, örfi ve dini değerler olduğu kadar hak temelli değerler de var. Bunlardan bir tanesi de Dijital Telif… Bu konuda da düzenlemeler yapmamız gerekiyor.” dedi.