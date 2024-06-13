Bingöl’de vandalizm! Yeni parktaki banklar yakıldı

Bingöl Belediyesi tarafından vatandaşlar için özenle hazırlanan yeni sosyal yaşam alanındaki oturma bankları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Belediye yetkilileri, olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.