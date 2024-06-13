Bingöl’de vandalizm! Yeni parktaki banklar yakıldı
Bingöl Belediyesi tarafından vatandaşlar için özenle hazırlanan yeni sosyal yaşam alanındaki oturma bankları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Belediye yetkilileri, olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.
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